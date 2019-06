Buitenzwembad Puyenbroeck blijft dicht tot 21 juni Kinderbaden bij goed weer wel open Kristof Vereecke

08 juni 2019

10u09 0 Wachtebeke Het zwembad van het provinciaal domein van Puyenbroeck blijft dicht tot en met vrijdag 21 juni. De problemen met de watercirculatie van het 50-meterbad blijken ernstiger dan aanvankelijk gedacht.

Het 50-meterbad van Puyenbroeck kampt al een tijdje met technische problemen. Het is de tweede keer op korte tijd dat het de deuren moet sluiten. Normaal gezien zou het zwembad komende maandag hersteld zijn, maar de problemen blijken ernstiger dan gedacht. “De oorzaak van de technische problemen ligt bij de steunbeugels waarop de hoofdwateraanvoerleiding rust”, klinkt het bij de provincie. “Zowel de leiding als de beugels dienen te worden hersteld om in de toekomst gelijkaardige problemen te voorkomen. Omdat de werken in een moeilijk bereikbare kruipkelder moeten gebeuren, is een vlotte herstelling bijna onmogelijk. Daardoor blijft het bad zeker gesloten tot en met vrijdag 21 juni.”

Ondertussen blijven de kinderbaden bij mooi weer wel open op woensdagnamiddag en in het weekend. De meerbeurtenkaarten en de zwemabonnementen die in omloop zijn worden met dertig dagen verlengd.