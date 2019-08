Brouwerij Broers verandert naam Zwarte Ruiter in Imperial Stout Nederlandse bierbrouwerij had merknaam al eerder geregistreerd Kristof Vereecke

12 augustus 2019

15u35 0 Wachtebeke Brouwerij Broers verandert de naam van zijn Zwarte Ruiter in Imperial Stout. De naamswijziging komt er nadat de brouwerij uit Overslag werd gecontacteerd door Gulpener Bierbrouwerij uit Nederlands Limburg. Die brouwerij had de merknaam ‘Zwarte Ruiter’ al eerder geregistreerd.

“Het is al een tijdje geleden dat we gecontacteerd werden door Gulpener”, klinkt het op de Facebookpagina van Brouwerij Broers. “Blijkt dat ook zij de geniale naam Zwarte Ruiter hadden gekozen voor één van hun bieren. Zij deden dit echter al iets langer geleden en hadden ook al een tijdje de merknaam geregistreerd in de Benelux. De enige mogelijkheid was dan ook dat wij de naam van ons bier zouden wijzigen om verwarring te voorkomen.”

Sterk merk

De naamswijziging is ongetwijfeld een tegenvaller voor de erfgoedliefhebbers. Zo verwees de naam Zwarte Ruiter naar het legendarische smokkelpad dat vlak naast de brouwerij van Brouwerij Broers loopt. Ook het buurtcentrum naast de brouwerij luistert naar de naam Zwarte Ruiter. Marketinggewijs heeft de naamsverandering dan weer zijn voordelen. “We willen Brouwerij Broers als sterk merk in de markt zetten. Daarom hebben we tegelijkertijd besloten om voor al onze bieren een duidelijke, uniforme en neutrale naam te kiezen: “Broers Hoppig Blond”, “Broers Imperial Stout” en “Broers Pale Ale”.

Op 14 september viert Brouwerij Broers feest. Tijdens de Brouwerijfeesten kan je vanaf 12 uur in de Overslagse Schoolstraat gaan proeven van het assortiment van Brouwerij Broers.