Brouwerij Broers organiseert derde Brouwerijfeesten Lekker bier, food van eigen bodem, muziek en gezelligheid Kristof Vereecke

10 september 2019

11u24 0 Wachtebeke Komende zaterdag kan je in de Zwarte Ruiter op Overslag naar de derde editie van de Brouwerijfeesten van Brouwerij Broers. Net zoals vorig jaar serveren ze er niet alleen lekker bier, maar ook een mix van food van eigen bodem, muziek en gezelligheid.

Brouwerij Broers dat zijn schoonbroers Ruben Laureys en Bram Bossuyt. De twee volgden een paar jaar geleden een cursus bierbrouwen en zijn ondertussen eigenaar van een eigen huisbrouwerij. De huisbrouwerij is net zoals De Zware Ruiter ondergebracht in de Overslagse Schoolstraat. Wie graag bier proeft en houdt van gezelligheid weet waar naar toe komende zaterdag. “Dankzij Maurice, Piétrin de Grain, 123Klaar en Ijshoeve De Boey zullen de lekkerbekken zeker aan hun trekken komen, maar ook de muziekliefhebber kunnen bij ons terecht”, zeggen de twee. “Zo komen er drie bands spelen. Bij de eigentijdse covers van Riot of the Yellow Elephants kan niemand de benen stil houden. Mermaid zorgt voor de broeierige en mysterieuze sferen. Het in Wachtebeke wereldberoemde Bard&Bard mag het feest afsluiten. De kinderen kunnen ondertussen voluit ravotten. Ook daaraan is gedacht.”

Afspraak komende zaterdag tussen 12 en 22 uur in de Schoolstraat in Overslag. Meer info www.brouwerijbroers.be.