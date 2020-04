Brouwerij Broers en Stokerij Eenvoud lanceren samen blijf-in-uw-kot-bier ‘Gin Infused’ Kristof Vereecke

29 april 2020

17u10 0 Wachtebeke Brouwerij Broers uit Overslag en Stokerij Eenvoud uit Zelzate brengen deze week samen een blijf-in-uw-kot-bier op de markt. Het limited edition-biertje kreeg de toepasselijke naam ‘Gin Infused’. Een deel van de opbrengst gaat naar de productie van handgels voor de klanten van vzw Lichtpunt.

Brouwerij Broers uit Overslag zit nooit verlegen voor een smaakvol bierexperiment en dus sloegen ze de handen in elkaar met Stokerij Eenvoud uit het naburige Zelzate voor een nieuwe creatie. Meteen de eerste (h)eerlijke samenwerking tussen De Smaak van Waas en Mmm… eetjesland.

“Het bier is een uniek blond biertje met, hoe kan het ook anders, een kruidige toets Meetjesland Gin”, vertelt Ruben Laureys van Brouwerij Broers. “Het bier wordt verkocht per pakket. In elk pakket kan men naast het lekkere bier ook een flesje gin van 200ml vinden. Per verkochte box gaan er 3 flesjes handalcoholgel naar vzw Lichtpunt Zelzate, dat zich inzet voor de sociaal zwakkeren in Zelzate. De handalcoholgel wordt geproduceerd door Stokerij Eenvoud.”

(h)Eerlijk duwtje in de rug

De handalcoholgels zijn ook afzonderlijk te koop bij tankstations Q8 en Total in Zelzate. Bij elke verkochte handalcoholgel gaat 0,50 € aan vzw Lichtpunt. De vzw Lichtpunt, die zich ook in coronatijden inzet voor de kansarmen in de kanaalgemeente, kan alle steun gebruiken. “Door de coronacrisis zijn er veel minder voedseloverschotten beschikbaar. Dat maakt het er niet makkelijker op voedselpakketten samen te stellen”, zegt Lucien Van de Velde van vzw Lichtpunt. “We kunnen alle extra middelen gebruiken.” Via het blijf-in-uw-kot-bier ‘Gin Infused’ proberen Brouwerij Broers en Stokeij Eenvoud nu een (h)eerlijk duwtje in de rug te geven. Voor de liefhebbers.

De pakketten met 5 of 11 flesjes Gin Infused + 1 flesje Meetjeslander Gin (200ml) zijn te verkrijgen via deze link.