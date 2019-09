Bram Van Himme is nieuwe Homo Langelitis “Ik kom zeker terug om mijn titel te verdedigen” Kristof Vereecke

03 september 2019

10u36 0 Wachtebeke Bram Van Himme mag zich een heel jaar ‘Homo Langelitis’ noemen. Bram haalde het op de slotavond van Langelede Kermis van 16 andere kandidaten.

Het was de tweede keer dat de Langelede op zoek ging naar zijn ‘Homo Langelitis’. De variant van de befaamde ‘Homo Universalis’ uit het televisieprogramma ‘Iedereen Beroemd’ lokte opnieuw heel wat volk naar de feesttent aan de Langelede. Het publiek zag hoe 16 deelnemers zich er probeerden te onderscheiden in de meest uiteenlopende proeven. Om ter snelst een wc-rol afwikkelen, M&M’s zuigen met een rietje, marshmallow happen,…niks bleek te gek gisterenavond. Uiteindelijk toonde Bram Van Himme zich de meest bekwame. “Ik ben ongelofelijk content”, reageerde hij achteraf. “Als ik wakker word zie ik de Langelede uit mijn slaapkamerraam. Ik ga nog lang van deze titel genieten. Het was opnieuw een geweldige editie van Langelede Kermis. Ik kom zeker terug om mijn titel te verdedigen.”