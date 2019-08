BK Trial strijkt zondag neer in Puyenbroeck Het wordt druk in het provinciaal domein Kristof Vereecke

30 augustus 2019

13u41 0 Wachtebeke Het wordt druk komende zondag in Puyenbroeck: zo kan je er niet alleen deelnemen aan de jaarlijkse Viking Run, ook het Belgisch Kampioenschap Trial strijkt neer in het provinciaal domein.

Trial is een tak van de fiets- en motorsport waarbij het er om gaat een aantal uitdagende hindernissen te nemen zonder de grond of de hindernis met de voet te raken. De naam is afgeleid van het Engelse ‘to try’. Wie eens wil proeven van deze spectaculaire sport, kan komend weekend terecht aan het sportcentrum van het provinciaal domein van Puyenbroeck. Daar vindt vanaf 10 uur het Belgisch Kampioenschap Trial plaats. In de voormiddag is het aan de jongere jeugd. In de namiddag komen onder andere de elite dames en heren aan de start. Het Meetjesland heeft met Kenny Beleay één van de bekendste trial-specialisten ter wereld in zijn rangen.