Betonvakken op Langelede worden hersteld Kristof Vereecke

14 mei 2020

17u14 0 Wachtebeke Op 20 mei start de gemeente Wachtebeke met het herstel van een aantal betonvakken op de Langelede.

Het gaat om de betonvakken tussen huisnummers 7 en 13. Volgens de huidige planning zal de herstelling starten op 20 mei. Na de werken zal de weg nog een vijftal dagen moeten uitharden. Het verkeer moet er rekening houden met een beurtelingse doorgang. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. De Watergroep is momenteel ook bezig met werken aan de riolering in de Bosstraat. Er is tijdelijk hinder. Er geldt een lokale omleiding.