Bestuurder gaat rechtdoor in bocht en ramt elektriciteitscabine, buurt tijdlang zonder stroom Kristof Vereecke

09 juli 2020

10u03 11 Wachtebeke Een autobestuurder heeft gisterennacht zijn bocht gemist op Overslagdijk en kwam daarbij in een elektriciteitscabine terecht. De twintiger kwam er zonder zware verwondingen van af, maar de buurt zat wel een tijdlang zonder stroom.

Het ongeval gebeurde even na middernacht. Volgens buurtbewoners was de man vermoedelijk verstrooid en knalde hij gewoon rechtdoor in de scherpe bocht, pardoes de elektriciteitscabine binnen. “De klap was zwaar”, klinkt het in de buurt. “De man heeft geluk gehad dat die cabine niet echt zwaar verankerd is en naar rechts kantelde. De gevolgen hadden groter kunnen zijn.”

Gevaarlijke haarspeldbochten

De bewoners langs de Overslagdijk vragen al sinds 2011 om snelheidsremmende maatregelen. “Er wordt hier veel te snel gereden in de straat”, klinkt het. “Het zijn vooral die haarspeldbochten die het gevaarlijk maken. Je mag hier officieel 70, maar niemand kan die bochten aan die snelheid nemen zonder schade te berokkenen. Het is dan ook niet het eerste ongeval in onze straat. Het is wachten tot hier een dode valt. Zover moet het echter niet komen. Het zou al veel zijn mocht de gemeente de bochten verlichten, de snelheidslimiet naar beneden brengen en extra signalisatie voorzien. We vragen daar nu al 9 jaar om en zijn dit soort ongevallen beu. Hier wonen ook gezinnen met kinderen!”