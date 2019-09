Bestuurder (22) opgepakt met 96 xtc-pillen op zak in Wachtebeke Jeroen Desmecht

16 september 2019

18u08 13 Wachtebeke Inspecteurs hebben in de nacht van woensdag op donderdag een bestuurder opgepakt met bijna 100 xtc-pillen en een kleine hoeveelheid speed. Dat maakte de lokale politie maandag bekend in een persbericht.

De bestuurder stond met z'n voertuig geparkeerd langs de Zwaluwlaan in Wachtebeke. Inspecteurs van de politie controleerden de man rond 0.30 uur en troffen 96 xtc-pillen en een kleine hoeveelheid speed aan. De verdachte is een 22-jarige Gentenaar. Hij werd gearresteerd en is in opdracht van het parket van Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De man werd nadien vrijgelaten onder voorwaarden.