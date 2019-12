Benefietacties leveren meer dan 8.500 euro op voor Mila (3): “We zien opnieuw fonkels in Mila’s ogen” Kristof Vereecke

08 december 2019

15u59 0 Wachtebeke De benefietacties voor Mila Doens (3) leverden alles samen iets meer dan 8.500 euro op. De 3-jarige kleuter werd vorige zomer getroffen door een zware hersenbloeding. Ondertussen kreeg Mila een neurostimulator en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. “We zien opnieuw fonkels in Mila’s ogen als we tegen haar praten”, vertellen haar ouders Laura Meulemeester (25) en Joey Doens (27).

Bij de bakker, de frituur, de apotheek, de garage… Overal waar je de afgelopen maanden passeerde in Wachtebeke, kwam je rospotten met daarop de foto van de schattige Mila Doens tegen. Daarnaast organiseerde de familie een grote kaas- en wijnavond en werd er een grote hondenwandeling op poten gezet door de plaatselijke hondenclub ‘Play Dogs’. Vanochtend maakten de ouders van Mila de opbrengst van al die acties bekend. “Alles samen hebben we iets meer dan 8.500 euro opgehaald. Een serieuze opsteker voor Mila. Alle centen worden gebruikt om haar levenskwaliteit te verbeteren”, aldus papa Joey.

School

De driejarige Mila werd vorige zomer getroffen door een zware hersenbloeding. Op een bepaald moment werd haar ouders zelfs gevraagd afscheid te nemen van hun oogappel. Maar Laura en Joey besloten te vechten voor hun dochter. Op die manier kwamen ze in het UZ Leuven terecht waar ze Mila er beetje bij beetje bovenop kregen. Ondertussen werd ook een neurosimulator geplaatst bij de kleuter om haar epilepsieaanvallen tegen te gaan. “We zien al heel veel verbetering”, zegt Joey. “Mila reageert veel feller op ons. Je ziet haar ook genieten. Er is terug interactie. Vanaf januari kan ze ook naar een speciale school.”

Stieg

Nieuws dat deze ochtend op applaus werd onthaald bij de vele vrienden en sympathisanten. En er was nog fijn nieuws voor Mila en haar ouders. Zo sprak Stieg Broeckx een korte videoboodschap in om de kleine Mila te steunen. “We zijn echt zo dankbaar voor de vele steun die we krijgen. We willen er alles aan doen om ons dochter een zo kwalitatief mogelijk leven te geven. Dat kunnen we niet alleen. Hopelijk kan Mila in de toekomst nog veel mooie stappen vooruit zetten", besluiten Laura en Joey.