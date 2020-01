Belgische en Nederlandse kinderen knotten samen bomen op Overslag Kristof Vereecke

18 januari 2020

14u54 0 Wachtebeke Vandaag organiseerde de jeugdraad van Zuiddorpe zijn jaarlijkse natuurwerkdag. Een tiental kinderen sprak af aan de kerk van Overslag om er in de buurt een hele dag knotwilgen te knotten.

De kinderen van het Nederlandse Zuiddorpe en het tweelandendorpje Overslag lieten hun Nintendo en Playstationconsoles vandaag een dagje in de kast. Zo organiseerde de plaatselijke jeugdraad er een natuurwerkdag. “Met onze natuurwerkdag willen een beetje terug naar de roots”, zegt Marc Zaan van de Zuiddorpse jeugdraad. “Dat betekent terug de natuur in. Op die manier krijgen de kinderen voeling met de plek waar ze opgroeien.” In de Overslagse Molenweg, vlak op de grens op tussen het Belgische en Nederlandse Overslag, werden een vijftiental bomen geknot. Tussen de ‘knotters’ ook heel wat Belgische kinderen. “Met de jeugdraad maken we geen onderscheid tussen Belgische en Nederlandse kinderen. Iedereen is welkom op onze activiteiten. Vorig jaar was de natuurwerkdag in Zuiddorpe, vandaag op Overslag. Met de jeugdraad willen we echt de brug maken tussen de twee gemeenschappen.” En of dat lukte, de kinderen genoten zichtbaar. Zowel van het bomen knotten, de zelfgemaakte hotdogs en de warme tomatensoep die opgewarmd werd boven een vuurkorf. “Zeg nu zelf, wat is er leuker dan een hele dag in bomen klimmen en met een zaag werken die je anders toch niet mag gebruiken van je vader?”