Asbestdak vat vuur naast propaantank in Wachtebeke, geen gewonden Dylan Vermeulen

07 oktober 2020

21u49 18 Wachtebeke Woensdagavond werd Wachtebeke opgeschrikt door een hevige woningbrand in de Vieruitersten in Wachtebeke. Volgens de brandweer zou het gaan om een zolderbrand. De woning was reeds een jaar leegstaand, waardoor er geen gewonden vielen. Wel zou het gaan om een asbestzolder. Omwonenden houden dus best ramen en deuren gesloten.

Even was er sprake van paniek, want in de buurt van de woning stond een propaantank. Er werd beslist om de straat af te zetten uit veiligheid voor de omwonenden. De brand was gelukkig snel onder controle en de buurman van de woning, die eigenaar is van de propaantank, sloeg preventief aan het blussen om er voor te zorgen dat de propaantank niet te heet zou worden. Wel meldde de politie dat het gaat om een asbestdak, dus dat omwonenden best ramen en deuren sluiten.

Volgens de politie van zone Puyenbroeck was de woning reeds een jaar lang leegstaand. De woning stond te koop voor een bedrag van 599.000 euro, maar vond maar geen koper. Er is wel een vermoeden dat krakers zich toegang tot de woning hadden verschaft. Of zij iets met de brand te maken hebben, is voorlopig niet duidelijk.