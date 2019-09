Anders blaast 20 kaarsjes uit Verruimingsbeweging viert jubileum in Wachtebeke Kristof Vereecke

30 september 2019

08u46 3 Wachtebeke Anders, de partij van burgemeester Rudy Van Cronenburg, blies afgelopen weekend twintig kaarsjes uit. De grondleggers van twintig jaar geleden werden uitgebreid in de bloemetjes gezet. Tegelijkertijd werd ook even vooruitgeblikt.

Burgemeester Rudy Van Cronenburg keerde in zijn speech terug naar het jaar 1998. “Onze gemeente werd dan 100-jaar bestuurd door dezelfde partij (CD&V, nvdr.). Na 18-jaar oppositie gevoerd te hebben met sp.a Wachtebeke was het tijd voor iets anders. Daarom verzamelden we alle progressieven en maakten we een nieuwe partij over de traditionele partijgrenzen heen.” Het resultaat is ondertussen bekend. Anders levert al twee legislaturen na elkaar de burgemeester en had bij de vorige verkiezingen amper 17 stemmen te kort om de absolute meerderheid te hebben in Wachtebeke. Tijd voor een feestje heet dat dan. “Vandaag start een nieuw hoofdstuk voor Anders. Op naar de toekomst!”