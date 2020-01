Amper twee maanden na heropening wordt opnieuw gewerkt op Overslag: “Water stroomt niet voldoende weg” Kristof Vereecke

25 januari 2020

12u52 0 Wachtebeke Amper twee maanden na de feestelijke opening liggen Overslag en Ramonshoek opnieuw open. “Er zijn problemen met de riolering”, zegt schepen van openbare werken Eddy Heirwegh (Open Vld). “Bij hevig regenweer blijft het water staan en dat kan niet de bedoeling zijn na een jaar van werken.”

Op 22 november vorig jaar vierde Overslag feest. Zo mochten ze er na meer dan een jaar wegen- en collectorwerken een gloednieuwe straat openen. De vreugde bleek echter van korte duur. Vorige week verscheen er opnieuw een werfwagen in het straatbeeld. Op verschillende plekken werd het gloednieuwe voetpad opnieuw opengebroken en lijkt Overslag opnieuw vertrokken voor weken van werken.

“We zitten ook verveeld met de situatie”, zegt schepen van openbare werken Eddy Heirwegh. “Maar we kunnen alleen maar vaststellen dat als het stevig regent het water blijft staan op sommige plekken. Het stroomt gewoon niet voldoende weg. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom hebben we de aannemer verantwoordelijk gesteld en moeten er bijkomende werken gebeuren. Bedoeling is om een aantal bijkomende kolken te steken zodat het water in de toekomst wel beter weg kan.”

Scholieren door de werf

De scholieren moesten er vorige week opnieuw door een kleine werf naar school. “Dat is extra vervelend”, zegt Eddy Heirwegh. “We hebben de aannemer al op zijn plichten gewezen. Begin februari hebben we een nieuwe rondgang en moeten in principe alle vastgestelde gebreken aangepakt zijn. Alleen is het maar de vraag of die deadline gehaald wordt. We volgen het van kortbij op. Overslag verdient beter.”