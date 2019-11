Ambiancecross en publiek op wereldbekerniveau: “En op het einde wint Mathieu!” Kristof Vereecke

23 november 2019

19u31 0 Wachtebeke Meer dan 10.000 bezoekers overspoelden zaterdagmiddag het provinciaal domein van Puyenbroeck voor de tweede editie van de Ambiancecross. Net zoals vorig jaar won Mathieu Van der Poel en net zoals vorig jaar kan organisator Jurgen Mettepenningen terugblikken op een toporganisatie. Wachtebeke lijkt klaar voor een wereldbekercross.

Jurgen Mettepenningen is niet de man die zijn ambities onder stoelen of banken steekt. “We mikken op 10.000 bezoekers”, zei hij voor aanvang van de tweede editie van de Ambiancecross. Een stevig deelnemersveld, een prachtig parcours en passages van onder andere de Romeo’s en Get Ready moesten het volk naar Puyenbroeck lokken. En het volk kwam in grote getale. Meer dan 10.000 mensen zagen hoe Mathieu Van der Poel een moeilijke start kende, maar eenmaal de motor aansloeg vlot naar de overwinning knalde.

Polonaise

Tussendoor haalde een luchtballon halsbrekende toeren uit boven de grote vijver van het domein en probeerden twee zwarte pieten Sinterklaas heelhuids over het Wachtebeekse crossparcours te loodsen. In de ‘Ixina’ Ambiancetent zette het volk ondertussen de polonaise in. “Viva De Romeo’s! “ Ook nu steekt Mettepenningen zich niet weg. “Deze locatie heeft alles om een wereldbekercross te organiseren!” Het lijkt al gek te moeten lopen, wil Wachtebeke volgend jaar niet op de kalender van de wereldbeker veldrijden te staan. Ambiance gegarandeerd! “En op het einde wint Mathieu!”