Alle bewoners en personeelsleden van woonzorgcentrum De Mey worden getest op corona Kristof Vereecke

08 april 2020

19u49 0 Wachtebeke Alle bewoners en personeelsleden van woon- en zorgcentrum De Mey worden getest op covid-19. Het woonzorgcentrum staat op een lijst van zwaarst getroffen rusthuizen in Vlaanderen. Burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) heeft momenteel weet van 3 bevestigde covid-19 gevallen, twee daarvan hebben het ziekenhuis al mogen verlaten.

Het coronavirus slaat hard toe in de woon- en zorgcentra in Vlaanderen. Daarom werd een lijst samengesteld met de zwaarst getroffen rusthuizen in Vlaanderen. Woon- en zorgcentrum De Mey uit Wachtebeke staat op die lijst. “Er zijn momenteel inderdaad drie bekende gevallen van corona in ons woon- en zorgcentrum”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg. “Het gaat om drie bewoners. Alle drie werden overgebracht naar het ziekenhuis, twee van de drie zijn ondertussen aan de beterhand en terug in Wachtebeke.”

Symptomen

Volgens Van Cronenburg zijn er wel meer mensen die symptomen vertonen. “Vier bewoners vertonen momenteel symptomen. Het is goed dat die mensen nu getest zullen worden. Ook bij het personeel zijn veel zieke. Ook daar is het goed dat er getest wordt. Als gemeentebestuur houden we eraan open te communiceren rond het aantal besmettingen. Als er nieuwe gevallen zijn, zullen we het niet nalaten dat de melden aan de familieleden van onze bewoners en aan ons personeel.”

Sint-Kruis-Winkel

Wachtebeke is met 34 gekende covid-19 gevallen, of één per 229 inwoners, vrij zwaar getroffen. “Ik ken de cijfers”, zegt Rudy Van Cronenburg. “Ik heb zelfs al contact opgenomen met onze dokters om een verklaring te zoeken. Volgens hen komen ook heel wat mensen uit Sint-Kruis-Winkel bij de dokter in Wachtebeke, waardoor het cijfer mogelijk iets hoger is. Dat wil evenwel niet zeggen dat we niet waakzaam moeten zijn. Elke besmetting is er één te veel.”