Alina (40) en Kindo (7) na meer dan drie maanden terug naar camping Puyenbroeck: “Meer vrijheid dan hier vind je nergens”

Wachtebeke

Door het coronavirus moest camping Puyenbroeck op 18 maart de deuren sluiten. Sinds vorig weekend wordt er opnieuw gekampeerd op het provinciaal domein. Wij gingen mee kamperen en ontdekten dat elke caravan zijn eigen verhaal heeft. Vandaag zijn we te gast bij Alina (40) en haar zoontje Kindo (7) uit Oostakker. “Nergens vind je meer vrijheid dan hier.” Lees meer over het campingleven op Puyenbroeck in dit dossier