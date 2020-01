Al 2 jaar verlamd na zware val, maar dankzij tv-programma kruipt Ian De Sweemer (18) opnieuw op de motor Jong motorcrosstalent raakte twee jaar geleden verlamd bij zware val op circuit Kristof Vereecke

09 januari 2020

06u00 2 Wachtebeke Eind 2017 sloeg voor motorcrosser Ian ‘Sweemy’ De Sweemer (18) het noodlot toe. Bij een zware val raakte hij verlamd van zijn middel tot zijn voeten. Ian is een geboren vechter en zou ooit weer op de motor kruipen om rondjes te draaien op het circuit. Dankzij het Eén-programma ‘Vandaag over een jaar’ kreeg hij de kans. Het resultaat is op 9 januari te zien op Eén.

“Ik kan het niet loslaten. Ik besef dat ik nooit meer zal crossen, maar ik droom er wel van ooit weer op mijn oude motor te zitten”, liet Ian De Sweemer op 26 januari 2018 in deze krant optekenen. Geen mens die ooit had durven dromen dat het ook waarheid zou worden. Maar dan ken je ‘Sweemy’ nog niet. Op het motorcrossparcours van Axel (Nederland) stond hij aan de start met een aantal van zijn beste motorcrossvrienden als Jago Geerts en Christophe Ronse om een halfuurtje rondjes te rijden. “Met een aangepaste elektrische motor.” Maar met zijn oude startnummer 151. Een echte ‘winner on wheels’ die Sweemy.

Emotioneel

Een emotioneel moment voor familie, vrienden en supporters van het ooit zo beloftevolle motorcrosstalent. Vooraf draaiden de camera’s volop. Maar veel tijd om zenuwachtig te zijn, had Ian niet. Handje schudden hier, selfie maken daar. Het lijkt wel of Ian nog evenveel fans heeft als tijdens zijn dagen als jonge beloftevolle motorcrosser. Allemaal wilden ze zien of hun held zou slagen. En dan was daar dat moment. In de loods van motorsportvereniging RES Axel tilde papa Patrick zijn zoon Ian op zijn motor. Een bijna sacraal moment. De adem van het publiek stokte, hier en daar werd een traantje weggepinkt, maar Ian bleef er stoïcijns kalm bij. Als in zijn beste dagen bezig met alle details. Helm goed vast gespen, laatste slokje water,…. Bij familie, vrienden en supporters gierden de zenuwen door de keel. Maar Ian stelde iedereen gerust. Vastberaden en zelfverzekerd. “Eye on the prize”, knipoogde Ian. Het kippenvelniveau steeg ondertussen tot een hoogtepunt.

Of Ian er ook daadwerkelijk in slaagde zijn rondjes af te werken is vandaag te zien op Eén. Contractueel gezien mag hij er zelf niks over zeggen en heeft hij liever dat het nog een beetje een mysterie blijft. “Anders zal niemand meer kijken.” Wie zijn wij om hem tegen te spreken, maar dat Ian ‘Sweemy’ De Sweemer nu al een held is in Wachtebeke en omstreken staat vast. Stay strong Sweemy!