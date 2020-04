Aantal coronabesmettingen bij wzc De Mey loopt verder op: 24 personeelsleden en 7 bewoners testen positief, burgemeester doet emotionele oproep Kristof Vereecke

09 april 2020

14u12 0 Wachtebeke Het cijfer van het aantal coronabesmettingen in woon- en zorgcentrum De Mey in Wachtebeke loopt steeds hoger op. Vandaag maakt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) melding van 24 besmette personeelsleden en 7 besmette bewoners. Tegelijkertijd roept hij alle Wachtebekenaren op hun solidariteit te tonen.

“Beste Wachtebekenaren, steek een hart onder de riem van onze bewoners en personeel van woon- en zorgcentrum De Mey dat zwaar getroffen wordt door het coronavirus”, begint hij zijn open brief aan de bevolking. “Vandaag en morgen worden alle bewoners en personeelsleden getest op corona. Dat was hoog nodig. We vroegen dit al lang. De eerste weken hadden we geen beschermingsmateriaal en werd er niemand getest. Ons personeel heeft op gevaar van eigen gezondheid zijn werk gedaan voor onze 75 bewoners. Ontzettend bedankt daarvoor. Het heeft te lang geduurd eer men in Brussel in actie schoot voor de woonzorgcentra, maar nu hebben we voldoende beschermingsmateriaal en worden onze mensen getest”

Op de resultaten van de tests is het voorlopig nog wachten, maar de huidige cijfers liegen er ook niet om. Zo zijn er sinds het begin van de coronacrisis 24 personeelsleden en 7 bewoners positief getest covid-19. “Vier personeelsleden zijn al teruggekeerd en begin volgende week komen er nog terug uit ziekte. Twee bewoners die in het ziekenhuis lagen zijn inmiddels genezen teruggekeerd.”

Warm Wachtebeke

Van Cronenburg roept zijn inwoners nu op zich solidair te tonen met de bewoners en personeelsleden van wzc De Mey. “Vorig weekend kwamen de buurtbewoners nog spontaan applaudisseren voor het personeel van het woon- en zorgcentrum. Tijdens de paasdagen hebben onze mensen het extra moeilijk. Schrijf alstublieft een kaartje, maak een tekening of brief. Ze kunnen alle steun gebruiken in deze moeilijke dagen van onzekerheid. Een warm Wachtebeke kan er voor zorgen dat de harten van onze bewoners en personeel sneller kloppen.”

Isolatie

Van Cronenburg benadrukt ondertussen dat het agentschap , de coördinerende arts, het directieteam en hijzelf de situatie van dichtbij opvolgen. “Om de bewoners van ons woon- en zorgcentrum de maximale verzorging te kunnen bieden, maar ook om onze medewerkers te beschermen, worden bewoners die minimale ziekteverschijnselen vertonen, onmiddellijk geïsoleerd. Ook de verzorging gebeurt steeds met beschermingskleding, masker en eventueel spatbril. Elke bewoner dient op zijn eigen kamer te blijven en er strikte afspraken wat betreft het onderhoud van de kamers. Dat gebeurt altijd in overleg met de betrokken huisarts.”

De Wachtebeekse burgemeester besluit zijn open brief door zich te richten tot de getroffen inwoners buiten woonzorgcentrum De Mey zijn. “Ook die families zijn zwaar getroffen en verdienen onze steun en medeleven. Samen zullen we dit overwinnen!”

Wachtebeke is met 36 besmettingen, of 4,63 per 1.000 inwoners, één van de zwaarst getroffen gemeenten in Oost-Vlaanderen.