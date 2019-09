Aanleg resterend stukje fietssnelweg tussen Zelzate en Lokeren start nog dit najaar Kristof Vereecke

04 september 2019

16u17 0 Wachtebeke Nog dit najaar wordt gestart met de aanleg van het stuk fietssnelweg tussen de Langelede in Wachtebeke en het Ocas-kruispunt in Zelzate. Het één kilometerlange traject is het laatste ontbrekende puzzelstukje van de fiets-o-strade tussen Lokeren en Zelzate.

“Het traject loopt van de nieuwe fietsersbrug over de Langelede dwars door het Kloosterbos tot aan het Ocas-kruispunt”, vertelt Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Er komt daarom ook verlichting langs het pad. Normaal zou het allemaal erg snel kunnen gaan, want er zijn maar 60 werkdagen voorzien.” Eenmaal het volledige traject tussen Lokeren, Moerbeke en Zelzate klaar is, komt er ook aangepaste bebording.

Puttenstraat

Van Cronenburg had bovendien nog goed nieuws voor de vele fietsers in zijn regio. Zo komt er ook schot in het dossier rond het fietspad in de Puttenstraat. Daar komt een fietspad van 400 meter en wegdek met riolering van 100 meter richting Peene toe. Die werken moeten voor het broedseizoen (maart 2020, nvdr.) afgerond zijn.