70% van woon- en zorgcentrum De Mey test positief op Covid-19: Rusthuis wordt gesplitst in gezonde en besmette afdeling Kristof Vereecke

14 april 2020

19u24 18 Wachtebeke Maar liefst 44 bewoners en 52 personeelsleden van woon- en zorgcentrum De Mey zijn besmet met het coronavirus. Goed voor bijna 70% van de totale rusthuisbevolking. Dat blijkt uit de tests die het Agentschap Zorg en Gezondheid vorige week liet uitvoeren. Om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen, splitst het rusthuis in een gezonde en besmette afdeling.

Het coronavirus slaat keihard toe in wzc De Mey In Wachtebeke. In totaal zijn er nu 44 bewoners en 52 personeelsleden besmet met het coronavirus. De teller van het aantal overlijdens sinds het begin van de crisis staat op 12. “Maar het staat niet vast of deze allemaal covid-gerelateerd zijn”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders).

Splitsen

Feit is dat bijna 70% van de totale bevolking van het woon- en zorgcentrum besmet is. Om de schade te beperken werd vandaag beslist om het woon- en zorgcentrum onmiddellijk te splitsen in een gezonde en een besmette vleugel. Het Rode Kruis hielp met de verhuis van de bewoners. “Er is een strikte afscheiding tussen beide afdelingen, zowel wat verzorging, was en voeding betreft. Op die manier hopen we de epidemie een halt toe te roepen”, klinkt het.

Helden

Voor het personeel is het ondertussen spartelen om het hoofd boven water te houden. De werkdruk is groot. “We delen zwaar in de klappen, maar we blijven focussen op het positieve”, zegt zorgdirecteur Dirk Van Hoecke. “Het is ongelofelijk wat onze medewerkers hier allemaal realiseren. Iedereen blijft zich onverwijld inzetten voor de zorg van onze bewoners. Het zijn echte helden.”

Zonder wapens naar het slagveld

Ondertussen keren ook besmette werknemers na één of meerdere weken quarantaine terug naar de werkvloer. “De motivatie bij de mensen om te werken is erg groot”, weet burgemeester Van Cronenburg. “Ik ben hen daar erg dankbaar voor. Het is en blijft een feit dat zij in het begin van de crisis zonder wapens op het slagveld gestuurd zijn. Er was bijna geen beschermkledij voorhanden. De gevolgen daarvan zijn nu enorm. Daarnaast hebben we mogelijk ook een superbesmetter gehad. We gaan achteraf zeker evalueren waar het fout liep, maar het is nu niet het moment om mensen met de vinger te wijzen. We geven niet op, leren elke dag bij en strijden verder. We zijn op de goede weg.”