70-jarige chauffeur is rijbewijs kwijt na ongeval waarbij fietser zwaargewond raakt

Didier Verbaere

10 mei 2020

18u24 0 Wachtebeke Het parket van Oost-Vlaanderen heeft het rijbewijs van een 70-jarige bestuurder uit Moerbeke-Waas ingetrokken voor 15 dagen nadat hij een ongeval veroorzaakte met vluchtmisdrijf. Daarbij raakte een 60-jarige fietser zwaar gewond.

De feiten speelden zich donderdagnamiddag omstreeks 14 uur af. De Politiezone Regio Puyenbroeck kreeg verschillende oproepen over een voertuig dat in Wachtebeke met hoge snelheid verschillende aanrijdingen veroorzaakt had.

“In de Brandstraat raakte de bestuurder hierbij een fietser. Het slachtoffer, een 60-jarige man, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Het levensgevaar is intussen geweken. De bestuurder van het voertuig zette zijn rit na de aanrijding verder en reed richting Ramonshoek waar hij 2 verkeersborden omver reed. In de Stationsstraat kwam hij uiteindelijk in aanrijding met een verlichtingspaal”, meldt de politie.

“Bij onze aankomst maakte de bestuurder, een 70-jarige man afkomstig uit Moerbeke-Waas, een afwezige indruk. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan. Ook werd het rijbewijs van de bestuurder van de wagen voor 15 dagen ingetrokken.”