70 bestuurders geflitst bij snelheidscontrole Jeffrey Dujardin

23 augustus 2019

De lokale politie van politiezone Puyenbroeck hield begin deze week snelheidscontroles in Wachtebeke. Daarbij bleken er 70 bestuurders een te zware voet te hebben. Er werd onder andere geflitst ter hoogte van Kalve, waar de toegelaten snelheid 50 kilometer per uur is. 282 voertuigen werden gecontroleerd, 49 reden te snel. Eén laagvlieger werd geflitst aan maar liefst 99 kilometer per uur. Op de Papdijk in Wachtebeke reden 21 van de 48 gecontroleerde voertuigen sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was er 93 kilometer per uur.