15 metershoge uitkijktoren biedt spectaculair uitzicht over Puyenbroeck: “Ons domein nog intenser doen beleven” Kristof Vereecke

27 juli 2020

11u37 0 Wachtebeke Vandaag opende in het provinciaal domein van Puyenbroeck een gloednieuwe 15 metershoge uitkijktoren aan de Slingervijver. Die toren is één van de nieuwe blikvangers van het gigantische landschapspark dat er normaal in september de deuren opent.

Frequente bezoekers van het provinciaal domein van Puyenbroeck hebben al langer opgemerkt dat er van alles te gebeuren staat in en rond het vroegere bloemenpark. Dat wordt momenteel omgetoverd tot landschapspark, een open ruimte voor spel en natuurbeleving met een berg als centrale aantrekkingspool, een amfibieënpool en een blotevoetenpad. Wie goed kijkt ziet de contouren van het prachtige park meer en meer vorm krijgen. De plek omdat te doen wordt ongetwijfeld de 15 metershoge uitkijktoren die er vandaag werd geopend aan de Slingervijver in de buurt van het dierenpark. “Een extraatje in afwachting van de opening van het park”, noemde gedeputeerde Annemie Charlier het. “De uitkijktoren is een gerecupereerde en omgebouwde brandtrap afkomstig van de scholencampus aan de Henleykaai in Gent. Vanop het uitkijkpunt met uitstekend platform over de Slingervijver heb je een fantastisch zicht over het domein en het nieuwe landschapspark. De toren is een investering met een kostenplaatje van 200.000 euro.

Beleving

“Via het landschapspark willen we onze bezoekers het domein nog intenser doen beleven. Deze uitkijktoren is daar één van de voorbeelden van”, aldus gedeputeerde Charlier die samen met gedeputeerde Kurt Moens als eerste de toren mocht beklimmen. Daarbij werd meteen duidelijk dat de toren letterlijk en figuurlijk leeft. Wie er bovenop staat, voelt de toren lichtjes meedeinen in de wind. “Dat hoort zo. Een stalen constructie als deze moet leven. De toren werd twee keer uitgebreid getest en veilig bevonden. Nu is het aan de bezoekers om de toren te ontdekken”, aldus de technische ploeg van het provinciaal domein. Wie niet naar boven durft, krijgt onderaan de toren een leuk alternatief aangeboden. Zo heb je op het plateau onder de toren een fantastisch zicht op de Slingervijver. Een onvervalst selfieplekje.

Het Leen

Ook in provinciaal domein Het Leen staat al sinds begin dit jaar een gelijkaardige uitkijktoren van maar liefst 21 meter hoog. Daar waar de uitkijktoren in Puyenbroeck sinds vandaag volop ontdekt kan worden, blijft de toren in provinciaal domein Het Leen in Eeklo nog altijd dicht voor het publiek. “De toren kampt met stabiliteitsproblemen”, aldus de provincie. “Er werden nieuwe stabiliteitsstudies gedaan. Op basis daarvan komen er nu een aantal aanpassingen. Eenmaal die aanpassingen in orde zijn, kan de toren open. Veiligheid voor alles.” Die aanpassingen lijken nog niet meteen voor morgen. Wie toch al eens wil gaan genieten van een gelijkaardige uitkijktoren, kan nu in Puyenbroeck terecht waar ze nog een drukke zomer tegemoet gaan willen ze er in september een gloednieuw landschapspark openen.