‘Wachtebeke renoveert’ helpt gezinnen met verbouwplannen: “Elk gezin zijn persoonlijke renovatiecoach” Kristof Vereecke

17 augustus 2020

18u19 0 Wachtebeke Wie in Wachtebeke een huis wil renoveren kan dankzij de gemeente, de provincie Oost-Vlaanderen en de intercommunale Durme-Moervaart binnenkort gratis beroep doen op deskundig advies van een renovatiecoach. Het gaat om een pilootproject voor de regio dat later ook in Zelzate, Moerbeke en Lochristi wordt uitgerold.

De gemeente Wachtebeke start op 15 september met het project ‘Wachtebeke renoveert’. Particuliere woningeigenaars kunnen voortaan kosteloos een beroep doen op het deskundig advies én begeleiding bij de renovatie van een woning. “Bedoeling is mensen te motiveren om hun woning te renoveren”, zegt woonschepen Peter Van Bambost (Anders). “Dat is vaak een heel ingrijpende en moeilijke operatie waar heel wat mensen tegenop zien. Door mensen te begeleiden hopen we eigenaars te helpen om de stap te zetten.”

Persoonlijk

En die begeleiding gaat erg ver. “Via persoonlijk advies maken we mensen bewust van de mogelijkheden die er zijn en zoeken we naar de voor hen duurzaamste en meest betaalbare oplossing. Daarnaast gaan we ook samen op zoek welke premies er verkregen kunnen worden. Wie dat wil, helpen we zelfs bij het opvragen van offertes en de opvolging van de werken.”

De gemeente plant op 15 september een infovergadering in De Zwarte Ruiter in Overslag. Inschrijven is verplicht via www.wachtebeke.be/wachtebekerenoveert. Wachtebeke bijt de spits af in de regio, daarna wordt het project ook uitgerold in Zelzate, Moerbeke en Lochristi.