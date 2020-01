Wachtebeke lanceert nieuwe gemeentelijke website Kristof Vereecke

17 januari 2020

12u18 0 Wachtebeke De gemeente Wachtebeke heeft sinds vandaag een nieuwe en gebruiksvriendelijkere website.

“De tijd was rijp voor een grondige vernieuwing van de gemeentelijke website”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “In een wereld die zo geëvolueerd is dat zo goed als alles digitaal verloopt, is een duidelijke site immers onontbeerlijk. De website werd dan ook volledig aangepast en heropgebouwd. Zo kunnen we onze dienstverlening nog meer professionaliseren en nog beter voldoen aan de verwachtingen. Of een burger nu naar de balie komt, telefoneert of iets van op zijn computer opzoekt, de info moet overal uniform zijn. Deze frisse site werd dus gebouwd vanuit het standpunt van de gebruiker, waarbij die met een minimum aan clicks terugvindt wat hij zoekt”, besluit Van Cronenburg trots.

Wat direct opvalt is de grote zoekbalk op de homepage. Daarnaast werd gekozen voor een toptakenmenu, themanavigatie en een plek voor nieuws en fotoalbums. Komende zondag kunnen de Wachtebekenaren al meteen klinken op hun nieuwe website tijdens de grote nieuwjaarsreceptie op het Jules Persynplein. Afspraak vanaf 11 uur.