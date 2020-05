‘Ulst’ kan niet wachten om Belgen opnieuw te verwelkomen Kristof Vereecke

09 mei 2020

19u11 0 Wachtebeke Voorlopig blijven de grenzen nog tot 8 juni gesloten, maar in vestingstad Hulst kunnen ze nu al niet wachten om de vele Belgen die er vaak komen shoppen en genieten op de Hulsterse terrasjes opnieuw te verwelkomen. De toeristische dienst stuurde vanmiddag zelfs een sportvliegtuigje de grens over met een speciale boodschap: “We missen jullie in Ulst!”

De actie lokte een storm van reacties uit op sociale media. Overal waar het vliegtuigje passeerde regende het reacties. Niet in het minst in Hulst zelf. “Eerst worden de Belgen vervloekt omdat ze massaal naar de supermarkt komen in Nederland en nu worden ze gemist. Hulst draait op de Belgen”, was één van de duidelijkste conclusies.

Het vliegtuigje kon bij de Belgen op meer enthousiasme rekenen. Het werd onder andere gespot in Stekene, Lokeren, Moerbeke-Waas en Wachtebeke en overal klonk het antwoord: “Wij missen jullie ook!” Geslaagde actie van de toeristische dienst van ‘Ulst’.” “Nog even volhouden, dan kunnen we iedereen weer in een goede gezondheid ontvangen in deze prachtige stad!”, bedankte de toeristische dienst iedereen voor het enthousiasme.

Benieuwd wat dat gaat geven op op 1 juni als #inulst de terrasjes normaal gezien opnieuw open mogen. Gaan alle Belgen die in de grensstreek rond Hulst wonen de lokroep kunnen weerstaan? Een Jupiler of een Brugse Zot smaakt nog zo lekker op een Nederlands terras. Zeker als die thuis enkel in eigen kot gedronken mogen worden.

