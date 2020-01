‘Sweemy’ doet het opnieuw: verlamde motorcrosser trapt supercrossevent in Goes af Kristof Vereecke

20 januari 2020

Na zijn passage in het Eén-programma 'Vandaag over een jaar' heeft Ian De Sweemer opnieuw voor een stunt gezorgd. Zo mocht hij het Nederlandse motorcrossevenement 'Supercross Goes' openen.

Eind 2017 sloeg voor motorcrosser Ian ‘Sweemy’ De Sweemer (18) het noodlot toe. Bij een zware val raakte hij verlamd van zijn middel tot zijn voeten. Voor het Eén-programma ‘Vandaag over een jaar’ kroop Ian terug op zijn geliefde motorcrossfiets voor een paar rondjes op het motorcrossterrein in Axel. Gans Vlaanderen kon twee weken geleden zien hoe Ian op zijn elektrische motorcrossfiets slaagde in zijn opzet. “Ik heb enorm veel reacties gehad na de uitzending. Iedereen was superenthouisast.” Ian liet presentatrice presentatrice Kath Luyten tijdens de uitzending ook weten opnieuw de smaak te pakken te hebben en zeker nog opnieuw te willen rijden in de toekomst. Dat was ook de organisatoren van de JobManiac Supercross Goes niet ontgaan. “Ik kreeg van hen de vraag of ik tijdens de trainingsweek niet een paar rondjes wilde rijden op het parcours. Dat lukte zo goed dat ze me meteen vroegen of ik de opening van de wedstrijd wilde rijden”, vertelt Ian. Zo geschiedde: honderden toeschouwers konden zien hoe ‘Sweemy’ afgelopen weekend de Supercross in de Zeelandhallen in Goes opende. “Bijzonder fijn om te doen. Ik ben de organisatoren dankbaar!”, reageerde hij achteraf.