‘NaaiStERs for life’ organiseren naaimarathon vanuit hun kot Kristof Vereecke

28 september 2020

17u46 0 Wachtebeke In het weekend van 10 oktober organiseren de in Wachtebeke ondertussen wereldberoemde ‘NaaiSTERs for life’ voor de derde keer een naaimarathon. Vanwege de coronamaatregelen gaat de marathon dit jaar vanuit hun kot door. Ook jij kan helpen naaien (of taarten kopen als je minder creatief bent).

Met de naaimarathon proberen Christel De Vrieze, Freya Lammertyn, Heidi De Vos, Griet De Wilde en Liesbet Meganck al drie jaar na elkaar zoveel mogelijk centen ophalen voor het Berrefonds, de vzw die families helpt bij het verlies van een kind. “In het weekend van 9 en 10 oktober gaan we opnieuw koesterbandjes, washandjes en zakjes voor papierenzakdoekjes voor in de koesterdozen, die geschonken worden aan de gezinnen van sterrenkinderen, maken”, aldus de naaiSTERs. “Daarnaast breien, haken en naaien we ook sjaals en vlaggenlijnen. Die worden door het Berrefonds verkocht worden ten voordele van hun werking. Iedereen kan mee helpen breien vanuit zijn kot. Wie niet zo creatief is, kan ook steunen door taarten te kopen.”

Wie wil helpen naaien, neemt voor 1 oktober contact op met de NaaiSters for life via naaisters4life@gmail.com of 0477/704.850. Ook taarten om het Berrefonds te steunen kunnen via die weg besteld worden.