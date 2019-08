IT-bedrijf gaat via kortfilm op zoek naar personeel tijdens Crammerock : “Festivalweide ideaal om jong talent aan te trekken” tillit werkt ook aan datarapport van festival Kristof Vereecke

11u41 0 Wachtebeke tillit, een ambitieus jong IT-bedrijf uit de Groenstraat in Wachtebeke, staat dit jaar voor het eerst op de affiche van Crammerock. Niet als artiest, maar als sponsor. Tijdens het festival willen ze de festivalbezoeker tussen de optredens verrassen met een eigen kortfilm en op die manier jong talent aantrekken.

“We zijn al een aantal jaar sponsor van Crammerock”, vertelt zaakvoerder Kevin Sermijn. “Het is voor ons verrassend genoeg één van de plekken om jong IT-talent te ontdekken. Als groeiend IT-bedrijf zijn we constant op zoek naar nieuwe mensen. Dat kan via school, de reguliere arbeidsmarkt, maar evengoed op een festival.”

Data

Dit jaar staat tillit ook voor het eerst op de affiche. “We zijn deze editie silver partner. Dat past wel in onze filosofie van jong ruimdenkend IT-bedrijf. Crammerock hecht trouwens heel erg veel belang aan data en laat dat nu net onze corebusiness zijn. Speciaal voor Crammerock gaan we dit jaar ook een aantal van die data verwerken in een leuk festivalrapport in Power BI.”

Kortfilm

En dan is er nog die eigen kortfilm die tussen de optredens op het festival te zien zal zijn. “Via de film hopen we jong talent naar onze jobpagina te lokken. De film is een productie van Visual Vanilla, een jong productiehuis uit het Gentse met frisse ideeën. Over het scenario gaan we nog niet te veel verklappen. Dat houden we voor de festivalbezoeker. We kunnen wel meegeven dat het opgenomen is tijdens de Katse Feesten. Talent hoeft trouwens niet te wachten om zich aan te melden voor een job. Ze kunnen nu al terecht op www.tillit.be/jobs. We zijn altijd op zoek naar vers talent”, knipoogt Sermijn.