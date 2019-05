Zo mooi kan de natuur zijn: Bloemenpracht betovert Oudeheerweg-Ruiter Yannick De Spiegeleir

26 mei 2019

12u22 0 Waasmunster Soms kan de natuur betoverend mooi zijn. Onze fotograaf Geert De Rycke legde dit prachtige veld vol klaprozen aan de Oudeheerweg-Ruiter vast op de gevoelige plaat.

De lente is in het land, de zomer lonkt. Bovendien schuilt er een prachtige symboliek achter dit verschijnsel: de klaproos of ‘poppy’ is hét internationale symbool voor de in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde geallieerde soldaten. Geniet met volle teugen van deze prachtige beelden.