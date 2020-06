Zo kan het ook: ‘coronaproof’ onthaalpunt van politie in commandovoertuig Kristof Pieters

Waasmunster Wie een afspraak maakt met de politie in Waasmunster, moet vanaf maandag niet naar het bureel komen, maar plaatsnemen in de commandowagen. Het is namelijk de enige manier om de sociale afstand te garanderen.

Sinds de start van de coronacrisis is het onthaalpunt van de politiezone Hamme/Waasmunster in Waasmunster gesloten maar vanaf maandag 8 juni kan men er opnieuw terecht. Niet in het gebouw weliswaar maar wel in een commandovoertuig op de parking. “In dit voertuig kunnen we namelijk de sociale afstand van 1,5 meter garanderen”, klinkt het. De commandowagen zal geparkeerd staan tijdens de openingsuren van het ‘normale’ onthaal Waasmunster op de parking in de Gentstraat.

Veel plaats is er uiteraard niet in het voertuig. Om wachtrijen te vermijden, kan men daarom enkel langskomen op afspraak via 052/25.71.01. Mensen die niet mobiel genoeg zijn, kunnen eveneens een afspraak maken om de wijkagent op hun adres te laten langskomen.