Zesde veroordeling voor roekeloze bestuurder: fikse geldboete en rijverbod Koen Baten

19 november 2019

12u26 0 Waasmunster Bjorn D. heeft zich dinsdagochtend voor de rechter moeten verantwoorden voor een verkeersovertreding die hij vorig jaar beging op de Durmebrug in Waasmunster. D. voerde er een inhaalmanoeuvre uit over een volle witte lijn, midden op de brug.

Bovendien bleek dat hij ook geen verzekering had op het moment van de feiten. “Dit soort overtredingen passen perfect in mijn kraam", sprak politierechter Peter D’Hondt. Volgens D. wilde hij absoluut niet te laat komen op het werk en voerde hij daarom het gevaarlijke manoeuvre uit. Voor zijn overtreding kreeg hij een geldboete van 1.600 euro, een rijverbod van drie maanden en moet hij ook alle proeven opnieuw afleggen.

Omdat hij in het verleden al vijf keer veroordeeld werd, moet hij zich ook laten controleren bij een dokter of hij nog rijgeschikt is. De uitspraak hierover volgt later.