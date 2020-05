Woonzorgcentrum Heuverveld stelt bezoekregeling voor Yannick De Spiegeleir

15 mei 2020

15u47 0 Waasmunster Nu de Vlaamse regering definitief het licht op groen heeft gezet voor een bezoekregeling te organiseren in de woonzorgcentra is ook woonzorgcentrum het Heuverveld in Waasmunster alles in het werk aan het stellen om aan deze terecht vraag te voldoen.

“8 weken zonder een deugddoend fysiek gesprekje met een familielid begint voor de bewoners en de families zwaar te wegen. De directie van het Heuverveld en de koepel van Samen Ouder begrijpt dit ten volle, maar op de eerste plaats komt altijd de gezondheid van onze bewoners”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V)

In ’t Heuverveld overleefden drie bewoners de doortocht van het coronavirus niet. Acht bewoners zijn momenteel nog steeds besmet met het coronavirus. “In deze nieuwe fase waarbij de besmettingen sterk afnemen proberen we een bezoeksysteem te ontplooien dat voor iedereen haalbaar is zijn de bewoners, bezoekers alsook voor het personeel”, verduidelijkt de burgemeester.

Ondertussen werden bezoekersruimten ingericht en test ’t Heuverveld een online afsprakenplatform uit. “We vragen aan bezoekers om een stoffen of chirurgisch mondneusmasker te dragen. Om de nodige hygiëne en afstand te bewaren werken we met plexiglazen-schermen”, klinkt het. “We streven er naar om iedere bewoner regelmatig bezoek aan te bieden en streven hierbij naar één bezoeker en één bezoek per week, bij voorkeur steeds dezelfde bezoeker.”