Woning zwaar getroffen door blikseminslag JVS

27 juli 2019

19u25 8 Waasmunster In de Neerstraat in Waasmunster is zaterdagmiddag rond 13 uur een woning zwaar beschadigd door de bliksem. De inslag veroorzaakte een groot gat in de zijgevel en het dak. De bewoners waren op dat moment niet thuis.

Het was een krachtige blikseminslag die de woning in de Neerstraat in Waasmunster trof. Een deel van de zijgevel en het dak raakte zwaar beschadigd. Bakstenen en dakpannen vielen naar beneden, waardoor ook een auto beschadigd raakte. Er brak gelukkig geen brand uit. De bewoners, een jong koppel, waren op het ogenblik van de inslag niet thuis.

De blikseminslag zorgde in de Neerstraat nog in andere woningen voor schade, vooral aan elektrische apparaten door de stroompiek. Zo raakte onder meer een televisietoestel en een zekeringenkast beschadigd.