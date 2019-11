Wim De Beule maakt comeback in Gault&Millau met huiskamerrestaurant W-iLT Kristof Pieters

04 november 2019

16u46 1 Waasmunster Precies één jaar na de opening zien Wim De Beule en Ilse Verschelden hun restaurant W-iLT als nieuwkomer verschijnen in de culinaire gids Gault&Millau. “Het is eigenlijk een comeback”, lacht Wim. “Met ons vorig restaurant hadden we ook een vermelding gekregen. Deze doet dubbel zoveel deugd omdat ik nu echt alles zelf doe in de keuken.”

Wim en Ilse sloten in juli vorig jaar de deuren van het gastronomisch restaurant De Nieuwe Schandpaal in Beveren om een nieuw avontuur te beginnen in Waasmunster. Net een jaar eerder hadden ze na twintig jaar hard werken een vermelding gekregen in de gids van Gault&Millau. Door de verhuis waren ze de culinaire bekroning kwijtgeraakt. “Maar kijk, we zijn pas een jaartje later en ik heb al een comeback gemaakt”, reageert Wim tevreden. “In onze vorige zaak had ik de recensent opgemerkt maar dit keer heb ik geen flauw idee wanneer die is langs geweest. Ik had er eerlijk gezegd ook nog niet op gerekend en dacht dat ik nog wel een jaartje langer had moeten wachten. Het is weliswaar nog één puntje minder dan bij De Nieuwe Schandpaal maar met een score van 12 op 20 ben ik zeker tevreden. Ik hoor natuurlijk van klanten dat ze tevreden zijn maar het is leuk dat je ook appreciatie krijgt van culinaire recensenten. We hebben bij onze vorige zaak trouwens gemerkt dat het cliënteel daardoor stijgt. In tegenstelling tot vroeger zoeken mensen nu vaak online beoordelingen op en Gault&Millau is daarbij natuurlijk een goede waardemeter.”

W-iLT staat voor ‘Wim-Ilse-Thuis’ en dat mag men letterlijk nemen want hun nieuwe restaurant is in hun eigen huiskamer. “Ik wilde het al langer over een andere boeg gooien en het kleinschaliger aanpakken”, legt Wim uit. “We hebben nu slechts 18 couverts maar dat maakt dat ik de keuken in mijn eentje kan runnen. Ik werk zeker niet minder hard dan vroeger. We serveren vooral lunch maar ook afternoon tea en dat maakt dat het nog steeds lange dagen zijn van half zeven ’s ochtends tot half acht ’s avonds. Het maakt echter wel een hemel van verschil dat we nu thuis kunnen werken. Als chef kan ik ook veel meer mijn creatieve ei kwijt. Ik werk met heel lokale leveranciers. Mijn visleverancier stuurt me bijvoorbeeld elke dag via Whatsapp door wat hij zoal in huis heeft. Ik kan nu veel meer variëren met vissoorten. Ook voor wild werk ik met een lokale leverancier samen en de groenten komen uit Waasmunster zelf. Het middagmenu is dus gebaseerd op het marktaanbod en aan 33,5 euro is dit een goede prijs/kwaliteit. A la carte kan men kiezen uit telkens drie voor- en hoofdgerechten.”

Dat hij als nieuwkomer is opgenomen in de nieuwe gids van Gault&Millau geeft Wim wel een boost. “Ik ben nooit de goesting verloren om in de keuken te staan maar deze erkenning zal me ongetwijfeld terug een zetje geven om een nog hoger niveau te bereiken.”