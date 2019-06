Werkmateriaal gestolen op twee bouwwerven in Waasmunster PKM

16 juni 2019

09u54 0 Waasmunster Dieven hebben werkmateriaal gestolen op twee bouwwerven in de Pontravelaan en de Molendreef in Waasmunster. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om dezelfde daders.

Op de bouwwerf in de Pontravelaan probeerden de daders eerst de deur van de burelen open te wrikken met een sterk voorwerp. Toen dit niet lukt, duwden ze een raam open en klommen ze via deze weg naar binnen. Het bureel werd doorzocht en er werd een sleutel meegenomen die toegang geeft tot een container. Ze gingen aan de haal met enkele kleinere machines zoals een boormachine en decoupeerzaag. Op de bouwwerf op de hoek van de Molendreef met de Belselestraat werd ingebroken in beide werfketen. In de ene keet werd er een nieuwe werfradio gestolen, in de andere een klauwhamer en een pakje sigaretten. Beide inbraken werden vrijdag vastgesteld.