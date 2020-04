Werkmateriaal gestolen op bedrijventerrein langs Grote Baan Kristof Pieters

20 april 2020

11u46 4 Waasmunster Dieven hebben werkmateriaal gestolen uit twee voertuigen die geparkeerd stonden op een bedrijventerrein langs de Grote Baan in Waasmunster. Er is voor 4.000 euro aan gereedschap weg.

De twee verdachten drongen het terrein binnen via de Vortekoestraat. Ze braken een lichte vrachtauto en een vrachtwagen open. Uit het eerste voertuig werd niks gestolen maar uit de vrachtwagen werd heel wat werkmateriaal meegenomen. Het gaat onder meer om paslode schieters, een reciprozaag, een schaafmachine, een Bosch Laser, een schroefboor en slagmachine. Alles samen goed voor 4.000 euro aan materiaal. De inbraak werd gefilmd maar de camerabeelden zijn jammer genoeg van mindere kwaliteit. Op de beelden zijn twee daders te zien die een muts, handschoenen en een rugzak dragen. Dezelfde mannen trokken eerst naar een woning in de Vortekoestraat. Hier hebben ze geprobeerd een elektrische garagepoort open te krijgen. In de garages stond landbouwmateriaal. Het is niet gelukt de garageboxen binnen te geraken.