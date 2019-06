Werken aan E17 in Waasmunster dit weekend: oprit naar Antwerpen dicht Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

16u07 7 Waasmunster Van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 6 uur vernieuwt een aannemer het asfalt op de midden- en linkerrijstrook van de E17 in Waasmunster richting Antwerpen.

Het verkeer rijdt over twee versmalde rijstroken. De oprit naar Antwerpen in Waasmunster gaat dicht. De afrit naar Waasmunster blijft open. De parallelweg in Sint-Niklaas wordt afgesloten waardoor de afritten Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum niet bereikbaar zijn voor het verkeer op de E17 vanuit Gent. Op maandagochtend 17 juni vóór de ochtendspits is alles terug open. Meer info via: www.wegenenverkeer.be/waasmunster.