Wasserij krijgt dieven over de vloer in twee filialen op één weekend tijd: “Nieuwe klap in deze crisistijden” Kristof Pieters

29 maart 2020

18u53 0 Waasmunster/Hamme Ward Vlaminck en Katrien Geevaerts van wasserij Sint-Anna beleven barre tijden door de coronacrisis en daar bovenop komen dan nog eens twee inbraken op één weekend tijd. Zowel het wassalon in Waasmunster als het filiaal in Hamme werden door dieven beroofd. Buit konden de daders niet maken, maar de schade aan de automaten is bijzonder groot. De wasserette in Hamme moet noodgedwongen de deuren gesloten houden.

Zaakvoerder Ward Vlaminck betrapte de dieven op heterdaad. “In de nacht van zaterdag op zondag werd ik rond 3 uur wakker door lawaai in het wassalon. Ik dacht eerst dat het wel een vreemd uur was om nog was te brengen want de selfwasserette sluit om 22 uur. Ik ben daarom meteen poolshoogte gaan nemen. Twee mannen met bivakmutsen waren volop bezig met het openbreken van de betaalautomaat. Ze sloegen meteen op de vlucht.”

Alle tijd van de wereld

Op de camerabeelden is te zien hoe de twee rustig de tijd namen om hun slag te slaan. “Ze waren ruim een half uur bezig”, vervolgt Ward. “Door de coronacrisis is er natuurlijk nog minder volk op straat dan anders, maar het blijft toch wel opmerkelijk. Onze wasserette is namelijk de hele nacht door verlicht en we zitten hier toch in het centrum. Het lijkt alsof ze alle tijd van de wereld hadden. Je ziet ze op de beelden een paar keer de zaak verlaten en vijf minuten later terugkeren met ander gereedschap.”

Filiaal moeten sluiten

Buit konden de dieven niet maken, maar de schade aan de automaat en de schuifdeur is wel aanzienlijk. “Ik ben de hele dag bezig geweest met herstellingen. Gelukkig had ik nog een paar reservestukken en kunnen we de zaak heropenen. Minder geluk hadden we in ons filiaal in Hamme. Daar werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Hier is de schade aan de automaat te groot en moesten we de deuren sluiten. Zo’n betaalautomaat kost al snel 10.000 euro. Dat duurt een hele tijd om terug te verdienen. Door de coronacrisis zien we heel weinig klanten in de selfwasserettes. De droogkuis en wasserij hebben we ook noodgedwongen moeten sluiten. Ik denk er nu sterk aan om al onze filialen dicht te doen want momenteel kost het ons meer dan het opbrengt. We hebben nog twee andere filialen waaronder Grembergen en de schrik zit er nu goed in.”

Bende sloeg al eerder toe

Vermoedelijk gaat het om een bende die zich toespitst op betaalautomaten. Eerder deze maand sloeg deze ook al toe bij een carwash aan de Voorhout in Stekene en in en wassalon in de Zandstraat in Sint-Pauwels. “Ik snap echter niet waarom de daders zoveel moeite doen voor een habbekrats want veel geld zit er op dit moment nergens in deze automaten. Het jaagt alleen maar de eigenaars ervan op kosten.”

De bende bestaat uit minstens twee daders, waarvan één struiser gebouwd en ongeveer 1,9 meter groot. Vermoedelijk is er een derde medeplichtige die in een vluchtwagen blijft zitten. De twee waren volledig in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. Wie zondagochtend tussen 2 en 3 uur in de Stationsstraat iets verdacht heeft opgemerkt, kan dit altijd melden aan de politiezone Hamme-Waasmunster.