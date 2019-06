Wase Zendamateurs verzamelen voor ‘velddag’ aan Del Mare Yannick De Spiegeleir

03 juni 2019

16u14 0 Waasmunster De Wase Zendamateurs verzamelden afgelopen weekend voor een ‘velddag’ aan Del Mare. Van daaruit communiceerden ze met andere zendamateurs uit heel de wereld.

De zendamateurs experimenten op het vlak van het uitzenden en ontvangen van radiosignalen. “Tweejaarlijks houden we een field day en stellen zendamateurs van over heel Europa stations op”, zegt Jackie Barnes van de Wase Zendamateurs. “De velddag is een try-out van ons systeem. Met onze zendapparatuur proberen we met elkaar te communiceren waar ook ter wereld. Ook morse maakt deel uit van deze communicatie. De voertaal is Engels.”