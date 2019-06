Wase gemeenten stellen mooi programma samen voor Hoogtij Yannick De Spiegeleir

19u03 0 Waasmunster De gemeente Waasmunster en Kruibeke nemen deel aan de eerste editie van Hoogtij op zondag 16 juni. Samen met 20 andere Scheldegemeenten en ruim 40 verenigingen en regionale partners stelden ze een programma samen.

Het centrale thema is ‘de kracht van het water’. Water, dat niet alleen de bron van zoveel leven is, maar ons ook veel beleving, sfeer en rust biedt. Grasduinen in de vele activiteiten, gratis of zacht geprijsd, kan op www.hoogtijscheldevallei.be.

Het centrale ankerpunt van de activiteiten in Waasmunster ligt aan de Koolputten.

Op dit ankerpunt zal een infostand van VVV/Toerisme Waasmunster aanwezig zijn. Daar kan je terecht voor informatie over de verschillende activiteiten die gedurende het ganse zomerseizoen worden georganiseerd door de Dienst Toerisme in samenwerking met de VVV/Toerisme Waasmunster (waaronder de gezinsfietszoektocht, de zomeravondactiviteiten, de sneukelwandeling, …) Wens je deel te nemen aan een van deze activiteiten, kan je inschrijven aan de infostand. Wens je de fietszoektocht te doen, kan je hier ook altijd een deelnamebrochure aankopen.

2. Om 10.30 en om 15 uur start er een gegidste wandeling doorheen Sombeke, onder leiding van gids Freddy Waterschoot. Het vertrek is aan De Koolputten en onderweg is er een stop aan het Beerkaaihuisje. Hier kan je eventueel een drankje nuttigen en/of de fototentoonstelling bekijken. De onderwerpen van de wandeling zijn: Grootbroek en de grens tussen Sombeke en Elversele, Beerkaai en Beerkaaibos, Meulendijkbroek en Sombekebroek, Sombeke plage en Kasteel Sombeke. De afstand van de wandeling is ongeveer 3 kilometer en men wandelt ongeveer 1 uur. Inschrijven is niet nodig.

3. De Zingende Zeemeermin zal je gezelschap houden aan de Koolputten en terwijl je geniet van een lekker drankje in de Brasserie van De Koolputten (hopelijk op het terras), zingt deze zeemeermin alsof haar leven er vanaf hangt. Wie graag met een zeemeermin op de foto wil, hoeft het enkel maar te vragen.

4. Om 15 uur begint er een miniatuur vlottenrace op de Durme. Maak thuis een mooi, origineel vlot in natuurvriendelijke materialen en breng deze op zondag 16 juni tegen 15 uur naar De Koolputten. We laten deze dan om 15 uur te water langs de Mirabrug. Wie slaagt erin om zijn vlotje als eerste tot aan de Durmebrug in Waasmunster te krijgen? Je kan perfect het traject van uw vlotje mee afstappen aan land, langs onze mooie dijken.

5. Tijdens Hoogtij vinden er in Hamme en Waasmunster drie fototentoonstellingen plaats die op die dag gelinkt worden onder de noemer ‘De kracht van het water’. Elke tentoonstelling belicht een anders aspect van Durme en Schelde en de kracht die deze rivieren uitstralen, met zowel positieve als negatieve gevolgen. De drie tentoonstelling liggen dicht bij elkaar en kunnen op Hoogtij gemakkelijk samen bezocht worden.

- Deel 1: De Durme en zijn overstromingen. Locatie Beerkaaihuisje Waasmunster/Sombeke

- Deel 2: De overstromingen in Hamme aan de hand van 10 beelden. Locatie: Jaagpad Driegoten Hamme

- Deel 3: De lokroep van het water – het leven langs de kade. Locatie De Koolputtenexpo in De Koolputten, Waasmunster

6. GPS-wandeling door Pasar GPS Waas en Dender: Op schattenjacht door Hamme. Wat is er leuker dan op avontuur te trekken met een schattenkaart in de hand? Op deze dag kiezen we voluit voor een schattenjacht met digitale ondersteuning. Met een GPS-toestel in de hand ga je in de Hamse natuur op zoek naar verstopte aanwijzingen. Starten kan tussen 10.30 uur en 14.30 uur aan De Koolputten, Waasmunster. Meer info op https://www.pasar.be/gps-dender.

7. Fietstocht door Hamme en Waasmunster door Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières. Fietsen onder leiding van een Sigmagids langsheen de Durmemonding, het veer, de Mirabrug en het beerkaaihuisje. Tijdens de fietstocht in de Durmevallei worden de unieke de plannen van de verschillende Sigmagebieden belicht. Start om 10 uur aan Driegoten, Hamme. Inschrijven kan, maar moet niet, via toerisme@hamme.be tot donderdag 13 juni. Aan De koolputten kan je steeds inpikken op deze fietstocht.

Ook in Kruibeke valt heel wat te beleven: een maalmoment in de Getijdenmolen, meevaren met het nautisch erfgoed van Tolerant, ‘De Schelde in de Prehistorie”, een 50 meter lange waterval,...

Programma

· Tussen 10:00 en 17:00 - Infopunt

Infopunt op de sluis tussen de Getijdenmolen en de Schelde (aan de kant van het Mercatoreiland.

Hier kan je het dagprogramma en een plannetje verkrijgen. Als je verschillende gemeenten bezoekt, kan je hier ook een stempelkaart en stempel verkrijgen. Wie drie stempels verzamelt, ontvangt een geschenkje.

· Om 11:00 - Maalmoment Getijdenmolen

Getijdenmolen: Nederstraat 2, Rupelmonde

De Getijdenmolen van Rupelmonde is een echt erfgoedpareltje.

Laat je door de molenaar inleiden in de geheimen van het molenaarsambacht. Tijdens het maalmoment om 11u komt het grootste binnen waterrad van België in actie. De Getijdenmolen is open op 16 juni tussen 10:30 en 17:00.

· Tussen 10:30 en 16:30 - Meevaren met een oude zeilboot

- CNR-loods: Scheepsbouwersstraat 16, 9150 Rupelmonde

- Kallebeekveer: Kallebeek 1, 9150 Bazel

Wil je graag meer weten over de restauratie van oude boten of zelf meevaren? Dat kan! Tolerant VZW opent zondag 16 juni de deuren. Iedereen is welkom in de CNR-loods voor een kijkje achter de schermen.

Vaar je graag eens mee op een oude zeilboot, is dit een uitgelezen kans. De hele dag zijn er vaarten tussen de CNR-loods en Kallebeek. Wees er tijdig bij want er is maar plaats voor 12 personen per vaart! Meer info en inschrijven bij toerisme@kruibeke.be.

Een enkele reis kost €3, Gelieve dit gepast mee te nemen op de dag zelf!

Een ritje duurt ongeveer 30 minuten. Opstappen kan telkens om 10 minuten na het uur aan Kallebeek Veer of om 40 minuten na het uur aan de CNR-loods in Rupelmonde. Ben je ingeschreven? Zorg dan dat je een kwartier op voorhand aanwezig bent.

· Tussen 14:00 en 17:00 - De Schelde in de prehistorie

Op het einde van de Verkortingsdijk, vlakbij Kallebeekveer, Kallebeek 1, 9150 Bazel

De kracht van het water is ook de aantrekkingskracht op de mens. En die is van alle tijden. Al duizenden jaren vertoeven onze voorouders aan de oevers van de Schelde. Kom ontdekken hoe ze zich in leven hielden. Hoe ze jaagden op groot wild. Welke wapens en werktuigen ze gebruikten. Hoe ze stilaan van nomaden naar boeren evolueerden. Welke tenten hen beschutting boden. Een paar honderd meter verder werden de oudste (7000 jaar) menselijke resten van Vlaanderen gevonden.

De Barbiergidsen en Erfpunt vertellen je aan de hand van voorwerpen meer over de Schelde in de prehistorie. Je vindt hen in een infotentje op het einde van de Verkortingsdijk, vlakbij Kallebeek Veer.

· Tussen 14:00 en 18:00 - Kasteel Wissekerke

Kasteel Wissekerke: Koningin Astridplein 17, 9150 Kruibeke

Het glorieuze kasteel Wissekerke is een icoon in Bazel. Je kan het Empire-kasteel in neogotische stijl vanbinnen bewonderen met een uitgestippelde wandeling. Zo kom je meer te weten over het leven van de adel en de bedienden.

Uitzonderlijk kan je in de Vestibule enkele mooie beelden ontdekken die de relatie van het kasteel met de omgeving in de kijker zetten.

· Van 15:30 tot 17:30 - Watervallen van Kruibeke

Bij hoogtij stroomt het Scheldewater het overstromingsgebied binnen langs de inwateringssluis en treden de 50 meter lange watervallen in werking. Wil je dit spektakel graag van op de eerste rij aanschouwen?

De fluistertrein vertrekt aan Kallebeek Veer en op het Mercatoreiland om 15:30. Er is een stop voorzien aan de CNR-loods om 15:40. Na afloop brengt de trein terug naar je punt van vertrek.

Wil je graag mee? De uitstap kost € 3. Reserveer tijdig je plaatsen via toerisme@kruibeke.be want deze zijn beperkt.

· Tussen 10:00 en 17:00 - Vlaamse Veren stellen voor

Ter hoogte van het Kallebeekterras vlak bij het Kallebeekveer Hemiksem - Bazel, Kallebeek 1, 9150 Bazel

Vrienden van de Vlaamse Veren stellen je graag hun werkgroep voor en informeren je over alle veerdiensten in België. Als blikvanger zal er een AquaPlay met een heuse mini-veerboot zijn.

· Tussen 11:00 en 15:30 - Fluistertrein

- CNR-loods: Scheepsbouwersstraat 16, 9150 Rupelmonde

- Kallebeekveer: Kallebeek 1, 9150 Bazel

- Op het einde van de Verkortingsdijk, vlakbij Kallebeekveer, Kallebeek 1, 9150 Bazel

De Fluitstertrein brengt je gratis naar de verschillende activiteiten. Opstappen kan je aan de voorziene haltes.