Waasmunsteraars heffen het glas op 2020 Yannick De Spiegeleir

06 januari 2020

13u57 5 Waasmunster De inwoners van Waasmunster zijn zondagmiddag afgezakt naar de Vierschaar om op het nieuwe jaar te klinken tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie.

Het gemeentebestuur kon andermaal rekenen op de hulp van Ondernemend Waasmunster. Alle aanwezigen kregen een enveloppe met daarin 5 bonnetjes voor hapjes en drankjes. Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) blikte in zijn eerste nieuwjaarspeech terug op het overlijden van zijn voorganger Michel Du Tré en prees Waasmunster als de parel van het Waasland, waarop de aanwezigen hun glas in de lucht staken.

Spektakel

2020 belooft voor Waasmunster in elk geval een jaar te worden met heel wat gebeurtenissen om door de inwoners aan te stippen in de agenda. Naast de traditionele jaarmarkt op paasmaandag zal er op 13 juni spektakel te beleven zijn in Park Blauwendael waar dan het vierjaarlijkse ‘spel zonder grenzen’ doorgaat, georganiseerd door de Vestjes- en molekenskermis. Ook de opening van de nieuwe brandweerkazerne en het vrijetijdscomplex ‘De Meermin’ staan gepland, al is de exacte datum daarvan nog niet gekend.