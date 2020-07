Waasmunster voert voorlopig geen mondmaskerzone in: “Verplichting in openbare gebouwen” Yannick De Spiegeleir

24 juli 2020

15u16 0 Waasmunster Er komt tot nader order geen mondmaskerzone in Waasmunster. De gemeente heeft geen drukke winkelstraten. “We leggen wel een mondmaskerplicht op in openbare gebouwen zoals het gemeentehuis en kasteel Blauwendael”, zegt schepen van Welzijn Tom Baert (N-VA).

Net zoals in andere Vlaamse steden en gemeenten is het wel verplicht om een mondmasker te dragen op de wekelijkse markt die in de Wase gemeente op vrijdag plaatsvindt. Ook in horecazaken moet je vanaf zaterdag 25 juli een mondmasker dragen