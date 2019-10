Waasmunster kiest voor duurzame openbare verlichting Yannick De Spiegeleir

28 oktober 2019

18u46 1 Waasmunster De gemeente Waasmunster heeft beslist om haar integrale openbare verlichtingspark tegen 2027 om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius.

“In onze gemeente staan momenteel 2.288 verlichtingstoestellen opgesteld die samen in 2018 814.283 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoot van 188.914 kg. Vandaag staan er reeds 472 ledtoestellen in Waasmunster. Via de versnelde ombouw mikken wij vooral op een forse daling van het energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme gemeenten ”, stelt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Sinds oktober 2015 plaatst Fluvius uitsluitend ledverlichtingstoestellen die aanzienlijk minder verbruiken en langer meegaan dan klassieke lampen. Samen met de lokale besturen wil het netbedrijf alle lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030 ombouwen naar leds, wat een forse versnelling betekent. Dankzij die investering kunnen alle steden en gemeenten samen jaarlijks 54 miljoen euro besparen op energieverbruik en 44 000 ton aan CO2.