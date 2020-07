Waasmunster en Hamme verplichten mondmaskers op drukke plaatsen en verbieden evenementen tot eind september Yannick De Spiegeleir

28 juli 2020

09u58 1 Waasmunster Na overleg in de lokale veiligheidscel hebben de gemeentebesturen van Waasmunster en Hamme beslist om enkele gezamenlijke maatregelen uit te vaardigen. Op drukke plaatsen moeten inwoners een mondmasker dragen én alle evenementen worden verboden. “We nemen deze beslissingen met spijt in het hart, maar de gezondheid van onze bewoners primeert”, zeggen burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) van Waasmunster en waarnemend burgemeester Jan De Graef (N-VA) van Hamme.

De lokale veiligheidscel kwam maandag samen na de Nationale Veiligheidsraad. “Deze beslissingen werden ondertussen afgetoetst met de Gouverneur en de verantwoordelijke van de Vlaamse Volksgezondheid dokter Hammami en zij onderstrepen volledig de genomen beslissingen. We zijn van oordeel dat het momenteel 5 na 12 is en als we nu niet doortastend handelen een totale lockdown niet kan vermeden worden”, verduidelijkt Bauwens. “We zijn van oordeel dat wij als lokaal bestuur mee een grote verantwoordelijkheid dragen en daardoor proberen we vanuit Hamme en Waasmunster de pandemie een halt toe te roepen.”

Concreet beslissen beide besturen dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie het dragen van een mondmasker verplicht is op drukke openbare plaatsen waar de social distancing van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden. Met uitzondering van kinderen onder de 12 jaar.

Alle evenementen worden verboden. Voor sportactiviteiten en -wedstrijden wordt geen publiek toegelaten. “Bij twijfel wordt een aanvraag voorgelegd aan de gemeentelijke veiligheidscel. Aanvragen dienen dus tijdig (10 werkdagen voor de geplande datum) gericht aan het gemeentebestuur. De gemeentelijke veiligheidscel zal hierover dan een advies uitbrengen aan de burgemeester die uiteindelijk een beslissing zal nemen”, klinkt het.