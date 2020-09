Waasmunster brengt hulde aan oud-strijders Yannick De Spiegeleir

22 september 2020

16u19 0 Waasmunster Aan het monument der gesneuvelden werd dinsdag hulde gebracht door een delegatie van de Nationale Strijdersbond van Waasmunster en burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

De actie kaderde in een initiatief van nationale NSB-voorzitter Leo Turck, die een ronde doet door het land omdat ook in coronatijden de geschiedenis niet mag vergeten worden. Turck moest zich te elfder ure verontschuldigen door mobiliteitsproblemen. De huldiging werd daarom volbracht door de lokale afdeling, die vertegenwoordigd werd door voorzitter Antoon Belsack en erevaandeldrager Maurice Braem.

Ook burgemeester Bauwens droeg zijn steentje bij aan de hulde. “Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd die te herhalen. Zo luidt een bekend citaat. Nu we in deze tijden zelf merken wat het is om onze vrijheid beperkt te zien door de coronacrisis dwingt het offer dat deze soldaten brachten om de vrijheid van hun vaderland te beschermen nog meer respect af.”