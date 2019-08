Vzw Durme voorstander van kapwerken in Klein en Groot Broek Yannick De Spiegeleir

15 augustus 2019

16u44 0 Waasmunster Natuurvereniging vzw Durme spreekt zich uit voor de kap- en opruimwerken in het Klein en Groot Broek in het kader van het Sigmaplan. “Ze vormen een noodzakelijke basis om de toekomstige Europese topnatuur te bekomen”, zegt André Verstraeten.

In Waasmunster is er tegenkanting tegen de kap van bomen in het Groot en Klein Broek langs de Durme in Waasmunster-Sombeke en Temse-Elversele. Vzw Durme toont zich voorstander van de ingrepen. “Pas na 1945 zijn hier aanplantingen uitgevoerd, meestal met streekvreemde bomen of rijen populieren. Deze zullen nu verwijderd worden in uitvoering van het Sigmaplan. Zo kan de natuur bij een toekomstige ontpoldering hier zelf een sierlijk landschap boetseren. Deze spontane ontwikkeling, zonder beïnvloeding of verstoring door vroegere aanplantingen, van slik, rietvelden en wilgenvloedbossen kan geen mens namaken. Dergelijke zoetwaterschorren zijn zelfs op Europees niveau bijzonder waardevol en zeldzaam”, argumenteert Verstraeten. “Dit is vergelijkbaar met het breken van eieren om een lekker omelet te bakken.”