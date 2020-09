VVV Toerisme Waasmunster lanceert coronaveilig alternatief voor Open Monumentendagen Yannick De Spiegeleir

14 september 2020

14u17 2 Waasmunster Nog tot en met 30 september kan je deelnemen aan verschillende coronaveilige iniatieven van VVV toerisme Waasmunster in het kader van Open Monumentendagen.

“Er is onder meer een architectuurwandeling in de Kerkstraat met downloadbare audiofragmenten, maar ook een fietstraject langs opmerkelijke monumenten, fotozoektochten en een ‘kijkje’ in de Onze-Lieve-Vrouwkerk door middel van een downloadbare audiogids”, schetst Guido Van Garsse, voorzitter van VVV Toerisme. Alle informatie op de website www.toerismewaasmunster.be of op de Facebookpagina Toerisme Waasmunster.