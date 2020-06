VVV Toerisme Waasmunster: “Geen zomeravonden, wel fietszoektocht” Yannick De Spiegeleir

11 juni 2020

14u21 0 Waasmunster De vrijwilligers van VVV Toerisme Waasmunster hebben beslist om vanwege het verspreidingsrisico van het coronavirus de zomeravonden niet te organiseren in 2020, en deze te verplaatsen naar volgend jaar. Je kan wel deelnemen aan verschillende zoektochten.

VVV Toerisme Waasmunster wil zo haar verantwoordelijkheid nemen om de coronacrisis het hoofd te bieden. “We hopen de sneukelwandeling op zondag 18 oktober te kunnen organiseren, maar later meer nieuws hierover. Ondertussen kan je natuurlijk genieten van ons uitgebreid aanbod aan zoektochten”, zegt Guido Van Garsse, voorzitter van VVV Toerisme Waasmunster.

Eén van de mogelijkheden om wel te ontspannen in het prachtige Waasmunster is de 31e fietszoektocht van VVV Toerisme Waasmunster. Het parcours is 21 kilometer lang. De deelnameprijs bedraagt 5 euro per formulier. Deelnemen is mogelijk tot 20 september. Je kan tal van waardevolle prijzen winnen zoals fietsen, ballonvaarten, etentjes, waardebons. Deelnameformuleren zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme van Waasmunster en Hamme(op afspraak), Dagbladhandel De Griffel en De Koolputten.